Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные. Количество зараженных COVID-19 в России превысило 400 тысяч.

Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом опубликовал новые данные. Количество зараженных COVID-19 в России превысило 400 тысяч.За прошедшие сутки в стране выявили 9 268 больных коронавирусом. Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Вылечились 4 414 граждан, умерли 138 человек.Лидером по числу инфицированных является Москва. Там COVID-19 диагностировали у 2 595 жителей. За столицей следуют Московская область и Санкт-Петербург, где зафиксировали 757 и 369 случаев соответственно.Таким образом, всего заразились 405 843 человека. Выздоровели 171 883 пациента. Жертвами инфекции стали 4 693 гражданина.Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый препарат от COVID-19 – "Авифавир". Эффективность лекарства составляет более 80%. Его станут использовать в больницах с 11 июня, сообщает издание "Известия".25 Май 2020 в 10:55 PDTМатериал дополняется.