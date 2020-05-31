Промышленный потенциал Украины не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, считает депутат Верховной рады от фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Наталья Королевская.

Промышленный потенциал Украины не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, считает депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Наталья Королевская. На сайте партии она разместила критические высказывания насчет плана стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса. Накануне комплекс мер был согласован украинским правительством. Королевская считает, что без возврата потерянных рынков России и стран СНГ, на которые всегда ориентировались промышленные предприятия Украины, возврата на прежний уровень не стоит. А упомянутые в плане правительства намерения бороться за расширение квот Украины на рынках ЕС ситуацию не спасут, сказала Королевская. Она подчеркнула, что украинские предприятия никогда не ориентировались на Евросоюз, для которого Украина является лишь "сырьевым придатком".