Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация остановит массовые беспорядки с применением насилия. Говоря о беспорядках и протестах, вызванных смертью афроамериканца в результате действий полиции в Миннеаполисе., он подчеркнул: Анархии не будет.

Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация остановит массовые беспорядки с применением насилия. Говоря о беспорядках и протестах, вызванных смертью афроамериканца в результате действий полиции в Миннеаполисе, он подчеркнул: "Анархии не будет".Также глава американской администрации указал, что не позволит придерживающимся радикально левых взглядов преступникам поджигать общины на территории страны и мира, передает "Интерфакс".Как сообщалось, акции протеста и массовые беспорядки начались в США после того, как 25 мая в Миннеаполисе сотрудниками полиции был задержан 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. При задержании один из полицейских надавил на шею мужчины коленом. Позже афроамериканец скончался в реанимации, а видеозапись его задержания попала в Интернет.Этот инцидент спровоцировал волнения, продолжавшиеся в Миннеаполисе четыре ночи подряд. Протестующие устраивали поджоги и грабили магазины. Позднее беспорядки перекинулись на другие города США, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Детройт.