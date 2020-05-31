Гарик Богомазов стал развозить людей за деньги, чтобы прокормить свою семью. Артист остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.

Гарик Богомазов стал развозить людей за деньги, чтобы прокормить свою семью. Артист остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса.Бывшего солиста группы "Отпетые мошенники" Гарика Богомазова несколько лет не может оставить в покое его экс-супруга Юлия. Она требует с певца огромную сумму денег, хочет взыскать с него задолженность по алиментам. Богомазов отказывается их платить и ищет любые способы, чтобы оспорить решение приставов.Недавно же в СМИ появилась информация, что сестра Гарика выселяет его вместе с сыном из квартиры в Санкт-Петербурге. Родственница уверена – недвижимость в северной столице певцу не нужна, потому что он снимает жилье в Москве.Друг Богомазова считает, что эта новость ничего общего с реальностью не имеет. Якобы экс-солист "Отпетых мошенников" сам придумал эту историю, чтобы заработать денег в какой-нибудь передаче."Но Игорь все равно молодец, не каждый из знаменитостей переступил бы через себя и отправился таксовать", – сказал товарищ Гарика.30 Май 2020 в 1:36 PDTТак или иначе, отношения Богомазова с сестрой сложные, признавалась супруга певца Виктория. Мол, родственница препятствует общению Гарика с мамой.