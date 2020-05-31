Как будет выглядеть российский цифровой паспорт, почему американский президент воюет с соцсетями, зачем беспилотники онлайн-магазину и насколько нужны отечественные сервисы в китайском смартфоне – главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

Как будет выглядеть российский цифровой паспорт, почему американский президент воюет с соцсетями, зачем беспилотники онлайн-магазину и насколько нужны отечественные сервисы в китайском смартфоне — главные события мира технологий за неделю в итоговой программе 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:- Глобальные социальные сети впали в немилость у Дональда Трампа: как Twitter разозлил президента США и к чему приведет резкая реакция Белого дома?- Важная отечественная новость: уже в конце этого года в Москве начнут вводится электронные паспорта, причем — прямо в смартфонах.- Два крупнейших игрока российского интернет-рынка, Mail.Ru и Яндекc, сообщили, до какого времени их сотрудники останутся работать удаленно. Как выясняется — это надолго.- И еще один сюжет отечественного происхождения — но с иностранной, китайской атрибутикой. Новые смартфоны на российском рынке, которые представили Honor и Xiaomi.- А теперь большой блок новостей от Amazon, но с глобальными тенденциями. Сначала — про подкасты.- А теперь разворот в совершенно другую область, но тоже с Amazon в главной роли. Беспилотник-точка-нет: о судьбах индустрии, которой пока нет, а казалось бы речь шла о том, что это людей-водителей скоро не будет.