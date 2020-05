В ведущей американской лиге смешанных единоборств UFC разгорается скандал. Чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс сообщил о желании расстаться с чемпионским поясом и покинуть проект из-за конфликта с его руководителем Дэйной Уайтом.

В ведущей американской лиге смешанных единоборств UFC разгорается скандал. Чемпион промоушена в полутяжелом весе Джон Джонс сообщил о желании расстаться с чемпионским поясом и покинуть проект из-за конфликта с его руководителем Дэйной Уайтом.Все началось с того, что Уайт публично раскритиковал Джонса, сообщив журналистам, что боец просил за один из поединков 30 млн долларов. Глава UFC назвал эту сумму запредельной и в дальнейшем придерживается версии, что Джонс подхватил "звездную болезнь" и шантажировал руководство Лиги.В свою очередь чемпион-полутяж обвинил Уайта во лжи и отметил, что просил всего лишь чемпионский бой, но не называл сумму гонорара. Дэйна выразил готовность пройти опрос на детекторе лжи и призвал к тому же оппонента. Джонс ответил, что готов покинуть промоушен, "где его не уважают"."Мне нравится, как ты пытаешься нарисовать картину того, какой я злой парень, неуважительно требующий деньги, — обратился Джонс к Уайту в социальной сети Twitter. – Я ничего не требовал от тебя, Дэйна. Я просто попросил супербой, а также компенсацию за это. Ты говоришь о безразличии, тогда засунь деньги в свой рот и освободи меня от контракта".You’re talking all that big guy stuff about not caring, put your money where your mouth is and release me from that contract— Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 31, 2020