Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в ближайшие две недели. Добровольцы для тестов уже набраны. Об этом заявил глава Минздрава, который принял участие в открытии инфекционного госпиталя в Уфе.

Клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в ближайшие две недели. Добровольцы для тестов уже набраны. Об этом заявил глава Минздрава, который принял участие в открытии инфекционного госпиталя в Уфе.От решения до сдачи - 55 дней. Столько времени потребовалось строителям, чтобы в чистом поле под Уфой появился больничный городок на 16 тысячах квадратных метров. Инфекционный госпиталь на 470 мест соответствует всем самым строгим требованиям - построили не только быстро, но и качественно. Штат укомплектован, осталось только утвердить расписание.Каждый из семи корпусов может работать автономно, здесь собственная система фильтрации стоков и воздуха, что особенно важно для госпиталя инфекционного профиля. Все 100 палат - это изолированные боксы с отдельными выходами на улицу. Предусмотрена отдельная электрическая линия для подключения кислородного концентратора. Сами мобильные аппараты тоже уже закуплены.В обычных условиях на реализацию столь масштабного проекта ушло бы два года. Но сейчас такого запаса времени не было. Тем более что здание старой инфекционной больницы давно нуждалось в обновлении."Это обыкновенный госпиталь, который будет продолжать работу и после этого. Вызовов у нас впереди много, и инфекционные заболевания никто не отменял", — отметил глава Башкирии Радий Хабиров.Отвечать на новые вызовы и адаптироваться к новым условиям система здравоохранения страны научилась в предельно сжатые сроки. Создание вакцины от инфекционных заболеваний - процесс, который может занимать годы. Россия вышла на финишную прямую буквально за пару месяцев, есть сразу несколько перспективных разработок. Уже через две недели должны начаться клинические испытания."Количество добровольцев уже набрано, клиники подготовлены. Сейчас завершаются разрешительные страховые процедуры страховые. По результатам первых клинических испытаний начнется клиническое использование", — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.А уже испытанные образцы вакцины от коронавируса, возможно, будут готовы к сентябрю. В первую очередь они станут доступны для медицинских работников.