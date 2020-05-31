Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переболел коронавирусом и выписался из больницы. О своих симптомах представитель Владимира Путина поведал в эфире передачи Москва. Кремль. Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переболел коронавирусом и выписался из больницы. О своих симптомах представитель Владимира Путина поведал в эфире передачи "Москва. Кремль. Путин".Пресс-секретарь рассказал, что в первый день заражения чувствовал себя бодро и свежо. Дмитрий Песков занимался в спортзале полтора часа и пробежал более пяти километров. "Я наслаждался физическим и моральным состоянием", – вспомнил он.Однако на следующий день у него резко ухудшилось самочувствие: поднялась температура. Кроме того, Дмитрий Песков лишился обоняния и вкуса. "Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – поделился пресс-секретарь президента.Напомним, о заболевании государственного деятеля стало известно в начале мая. Дмитрий Песков попал в больницу вместе со своей супругой Татьяной Навкой. Фигуристка легко перенесла недуг, в то время как ситуация с ее мужем была "посложнее".От COVID-19 также пострадал премьер-министр Михаил Мишустин. Известие о его заражении распространилось в СМИ 30 апреля. Несмотря на болезнь правительство работало в штатном режиме. В середине мая политик победил вирус и вернулся к своим обязанностям.Напомним, инфекцию подхватили многие российские и зарубежные государственные деятели. Известно, что положительные результаты теста были у министра культуры России Ольги Любимовой, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и князя Монако Альбера II.12 Май 2020 в 5:37 PDTСитуация с начинает стабилизироваться. По состоянию на 31 мая в стране выявлено 405 843 случая заражения COVID-19. Большинство заболевших – 180 791 – находятся в Москве. Выздоровели 171 883 гражданина, скончались4 693 человека.