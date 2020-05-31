Клуб Национальной хоккейной лиги Чикаго Блэкхоукс стал жертвой уличных протестов в США после того, как в Мичигане был разграблен клубный магазин черных ястребов.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс" стал жертвой уличных протестов в США после того, как в Мичигане был разграблен клубный магазин "черных ястребов".Об этом сообщил американский журналист Джереми Росс, который опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором протестующие разбивают витрину фан-шопа, врываются в помещение и забирают с собой фирменную продукцию "Чикаго".BREAKING: Looters bust into a store on Michigan and steal #Blackhawks gear #chicagoprotest @cbschicago pic.twitter.com/dNpspPa9dq— Jeremy Ross (@JeremyAdamRoss) May 31, 2020Напомним, что протесты в Америке связаны с убийством полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда. 46-летний афроамериканец был задушен при задержании.После этого в Миннеаполисе, а затем и в других городах США начались демонстрации, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией.