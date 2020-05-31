В США в эти минуты в космос стартует корабль Crew Dragon компании SpaceX, передает канал Россия 24.

В США в эти минуты в космос стартует корабль Crew Dragon компании SpaceX, передает канал "Россия 24".Это первый за последние девять лет пилотируемый запуск в Штатах и уже вторая попытка за неделю. В предыдущий раз старт планировали 27 мая, но отложили из-за погоды. На борту корабля — два астронавта НАСА, которые должны присоединиться к экипажу МКС.Стыковка со станцией запланирована только на 31 мая, поскольку, в отличие от Роскосмоса, специалисты NASA пока не научились отправлять корабль к МКС по кратчайшей траектории. Последний пилотируемый полет, то есть с людьми на борту, с космодрома Джона Кеннеди состоялся летом 2011 года. Тогда завершилась программа шаттлов: ее посчитали слишком дорогой. Каждый запуск обходился примерно в полмиллиарда долларов. С тех пор американцы пользовались российскими "Союзами". Параллельно с этим свои варианты кораблей разрабатывали SpaceX и Boeing. Илон Маск первым довел проект до финишной черты.Crew Dragon — пассажирская модификация грузового корабля. И нынешний запуск американцы называют историческим событием.На борту — два самых опытных и возрастных астронавта НАСА: Роберту Бенкену 49 лет, а Дагу Херли - 53 года. Они прошли отбор два года назад. С тех пор практически жили в Калифорнии и работали вместе с инженерами SpaceХ.