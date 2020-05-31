Число зараженных коронавирусом в мире приближается к шести миллионам. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 31 мая 2020 года – в материале Дни.ру.

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к шести миллионам. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 31 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".В России коронавирусом заразились более 396 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 952 случая. За время эпидемии выздоровели свыше 167 тысяч человек, скончались 4 555 пациентов.Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в России. По его словам, первые образцы спасительного препарата будут доступны в августе или сентябре. Прежде всего их получат медицинские работники.Правительство решило включить средства массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса в России. Предложены меры поддержки: отсрочка на полгода по уплате налогов, беспроцентные кредиты на выплату зарплат и неотложные нужды, льготные кредиты под 2%, мораторий на банкротство и проведение проверок.Коронавирусом в мире согласно актуальным данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,95 миллиона человек, скончались свыше 365 тысяч. В США выявлено 1,74 миллиона заболевших COVID-19, на втором месте находится Бразилия с 465 тысячами зараженных.Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, включая финансирование. ВОЗ отказалась провести реформы, на которых настаивали в Вашингтоне, пояснил глава Белого дома.Коронавирус в МосквеЗаболели – 178 196Умерли – 2 408Выздоровели – 78 324Коронавирус в РоссииЗаболели – 396 575Умерли – 4 555Выздоровели – 167 469Коронавирус в миреЗаболели – 5 950 963Умерли – 365 980Выздоровели – 2 632 060Статистка коронавируса на 31 мая 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква178 1962 40878 324Россия396 5754 555167 469США1 740 785103 819502 059Весь мир5 950 963365 9802 632 060Коронавирус сегодня | | || | | | |