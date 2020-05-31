Число зараженных коронавирусом в мире приближается к шести миллионам. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 31 мая 2020 года – в материале Дни.ру.
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к шести миллионам. Последние новости об эпидемии COVID-19 на 31 мая 2020 года – в материале "Дни.ру".
В России коронавирусом заразились более 396 тысяч человек. За последние сутки выявлено 8 952 случая. За время эпидемии выздоровели свыше 167 тысяч человек, скончались 4 555 пациентов.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о сроках появления вакцины от коронавируса в России. По его словам, первые образцы спасительного препарата будут доступны в августе или сентябре. Прежде всего их получат медицинские работники.
Правительство решило включить средства массовой информации в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса в России. Предложены меры поддержки: отсрочка на полгода по уплате налогов, беспроцентные кредиты на выплату зарплат и неотложные нужды, льготные кредиты под 2%, мораторий на банкротство и проведение проверок.
Коронавирусом в мире согласно актуальным данным Университета Джона Хопкинса заразились более 5,95 миллиона человек, скончались свыше 365 тысяч. В США выявлено 1,74 миллиона заболевших COVID-19, на втором месте находится Бразилия с 465 тысячами зараженных.
Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений со Всемирной организацией здравоохранения, включая финансирование. ВОЗ отказалась провести реформы, на которых настаивали в Вашингтоне, пояснил глава Белого дома.
Коронавирус в Москве
Заболели – 178 196
Умерли – 2 408
Выздоровели – 78 324
Коронавирус в России
Заболели – 396 575
Умерли – 4 555
Выздоровели – 167 469
Коронавирус в мире
Заболели – 5 950 963
Умерли – 365 980
Выздоровели – 2 632 060
Статистка коронавируса на 31 мая 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
178 196
2 408
78 324
Россия
396 575
4 555
167 469
США
1 740 785
103 819
502 059
Весь мир
5 950 963
365 980
2 632 060
Коронавирус сегодня | | |
| | | | |