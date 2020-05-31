За прошедшие сутки в Москве скончались еще 69 человек с коронавирусом. Таким образом, число жертв инфекции в столице выросло до 2 477. По состоянию на 30 мая в России зарегистрировано 396 575 ..

За прошедшие сутки в Москве скончались еще 69 человек с коронавирусом. Таким образом, число жертв инфекции в столице выросло до 2 477.По состоянию на 30 мая в России зарегистрировано 396 575 зараженных COVID-19. Выздоровели 167 469 пациентов, умерли 4 555 граждан. В Москве выявили 178 196 случаев заболевания, вылечились и выписались из больниц78 324 человека.