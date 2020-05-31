В Бурятии для мониторинга лесных пожаров установили 20 камер видеонаблюдения. Слежение проводится круглосуточно в нескольких районах республики, а также в столице – городе Улан-Удэ.

В Бурятии для мониторинга лесных пожаров установили 20 камер видеонаблюдения. Слежение проводится круглосуточно в нескольких районах республики, а также в столице – городе Улан-Удэ.Только за прошлое лето в Бурятии потушено 452 природных пожара, площадь, пройденная огнем, составила около 28 тысяч гектаров леса. Теперь на защите лесов Бурятии стоят умные системы видеонаблюдения.На боевой пост заступили 20 видеокамер. С 60-метровой высоты антенн связи сотовых операторов они круглосуточно следят за порядком даже в труднодоступных местах тайги. Задача техники — оперативно обнаружить пожар, рассчитать площадь, охваченную огнем, и отправить сигнал в единый центр управления системой.Видеокамеры способны определить даже небольшой пожар на расстоянии 35 километров, что позволяет незамедлительно отправить лесопожарную бригаду в нужное место.Оператор региональной диспетчерской службы Забайкальской базы авиационной охраны лесов Антон Евтеев поясняет: "Это все сразу приходит к нам в диспетчерскую службу. Мы сразу отправляем все данные на лесничество. Они выдвигаются с группой, проверяют, что там — задымление, дым, пожар. И работают непосредственно с этим районом".Интеллектуальная платформа доказала свою эффективность еще в 2018 году. Тогда было установлено пять видеокамер, что оказалось в разы эффективнее и дешевле. На обслуживание только одного самолета в год тратится втрое больше, чем на все веб-камеры. Поэтому в течение двух лет было закуплено еще 15 устройств."Договорились с Ростелекомом, что мы приобрели сами все эти видеокамеры. Это теперь собственность республики, а Псков оказывает нам только услуги своего программного продукта и провайдеру платим только за Интернет", — поясняет руководитель Забайкальской базы авиационной охраны лесов Григорий Сердюков.Объектив видеокамеры первым замечает до 30 процентов всех лесных пожаров, и эта цифра может быть больше, когда система "Лесохранитель" заработает в полную мощь во всех районах республики. На сегодняшний день мониторинг осуществляется только на территории 17-ти лесничеств. Оперативность тушения в первые сутки составляет около 85 процентов, в планах — довести показатели до максимума, 100 процентов.Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Петр Мордовской говорит: "Двадцать видеокамер охватывают площадь наземного обслуживания 3 миллиона 542 тысячи гектаров из 27,8 миллиона гектаров. Это огромная площадь, и с помощью видеокамер это намного проще, эффективнее и оперативнее. И мы будем развивать эту систему дальше".Дальнейшее расширение системы видеомониторинга позволит не только бороться с огненной стихией, но и отслеживать незаконную деятельность черных лесорубов.