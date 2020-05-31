Нападающий испанской Барселоны Лионель Месси поделился своими соображениями о пандемии коронавируса. Аргентинец считает, что COVID-19 изменит мир и футбол.

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси поделился своими соображениями о пандемии коронавируса. Аргентинец считает, что COVID-19 изменит мир и футбол."Большинство из нас не представляет, как мир станет после произошедшего. Эта ситуация застала всех нас врасплох, и в результате у многих наступили тяжелые времена, — цитирует Месси El Pais. — Пандемия оказала влияние на каждого. Люди теряют родственников, друзей и даже не имеют возможности нормально с ними попрощаться. Это очень несправедливо. Футбол, как и вся жизнь, прежним не будет никогда".Напомним, что накануне число зараженных коронавирусом в мире перевалило за шесть миллионов человек. Испания, в которой футболист выступает за "Барселону", является пятой страной по числу зафиксированных случаев заболевания COVID-19 (свыше 239 тысяч человек).Чемпионат Испании был прерван в марте. Возобновление турнира запланировано на 11 июня. Возглавляет таблицу Ла Лиги как раз "Барселона", опережающая на два очка мадридский "Реал".