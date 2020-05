Полузащитник футбольной сборной Германии и клуба бундеслиги Байер Кай Хавертц пользуется очень высоким спросом на европейском трансферном рынке. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется тренерский штаб чемпиона страны мюнхенской Баварии. Теперь интерес стал международным.

Полузащитник футбольной сборной Германии и клуба бундеслиги "Байер" Кай Хавертц пользуется очень высоким спросом на европейском трансферном рынке. Ранее сообщалось, что хавбеком интересуется тренерский штаб чемпиона страны мюнхенской "Баварии". Теперь интерес стал международным.Вслед за баварцами глаз на Хавертца положили английские "Арсенал" и "Челси", которые, впрочем, не оформили пока конкретных предложений. Но в последние дни, сообщают инсайдеры, 20-летним футболистом всерьез заинтересовался мадридский "Реал". И "Королевский клуб" сможет потянуть 80 млн евро, которые "Байер" просит за игрока.#RealMadrid, #BayernMunich #Chelsea and #Arsenal are really interested in Kai #Havertz. #BayerLeverkusen to sell the young star wants €80M at least. #transfers #CFC #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 31, 2020