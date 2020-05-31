Дождь, заливавший столичный регион в ночь на 31 мая, продолжится и днем. Однако уже выпавшего количества осадков оказалось достаточно, чтобы нынешний май стал рекордным за всю историю метеонаблюдений.

Дождь, заливавший столичный регион в ночь на 31 мая, продолжится и днем. Однако уже выпавшего количества осадков оказалось достаточно, чтобы нынешний май стал рекордным за всю историю метеонаблюдений.Накопленная за май сумма осадков уже составила 146,9 миллиметра, перекрыв прежний максимум этого месяца: в 1933 году он составил 131,7 миллиметра. По прогнозам, дождь не прекратится и днем 31 мая, так что окончательная цифра нового рекорда станет известна в конце суток, сообщает сайт "Метеоновости".В столице в течение дня продолжатся дожди, местами сильные, порывистый ветер до 15 метров в секунду, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Максимальная температура в столице составит 13-15, в Московской области — 12-17 градусов тепла.В Подмосковье до 21 часа 1 июня ожидается сильный дождь, местами гроза, порывы ветра до 18 метров в секунду. Возможно подтопление низменных участков местности и речных пойм, предупредило ранее сегодня Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Такая погода обусловлена выходом южного циклона на территорию Московской области и города Москвы.В Москве сильным ветром повалено более 10 деревьев, сообщил источник в экстренных службах. Сообщается об упавших деревьях на улице Федосьино, Большой Черемушкинской и Часовой улице. Пострадавших в результате падения деревьев нет, передает ТАСС.На территории Владимирской, Ярославской, Московской областей и города Москвы из-за сильных дождей остаются подтопленными более 170 приусадебных участков, 10 дачных домов, три низководных моста и четыре участка автомобильных дорог. К ликвидации последствий воздействия стихии привлечены более 320 человек и порядка 90 единиц техники, рассказал представитель экстренных служб. Все объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.По прогнозам метеорологов, в воскресенье, 31 мая, циклон продолжит влиять на погоду на территории Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Московской, Орловской, Тульской, Нижегородской, Кировской областей, а также Пермского края.