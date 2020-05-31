Заслуженный мастер спорта России Вячеслав Малафеев уходит из петербургского Зенита. О важном решении он рассказал в своем инстаграм-аккаунте. Футболист провел в клубе больше половины ..

Заслуженный мастер спорта России Вячеслав Малафеев уходит из петербургского "Зенита". О важном решении он рассказал в своем инстаграм-аккаунте.Футболист провел в клубе больше половины жизни. За это время у него было много взлетов и падений, радостных моментов и печальных. "25 лет жизни пройдены не просто так, впереди ждет много интересного и перспективного", – поделился мыслями Вячеслав Малафеев.Менеджер поблагодарил руководство, футболистов, коллег и болельщиков "Зенита" за поддержку. Он рад, что внес свою лепту в развитие российского футбола и команды. "Пора получать новые знания и опыт!", – заключил спортсмен.