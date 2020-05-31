Глава американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал шутку нынешнего генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности. Накануне SpaceX осуществила первый за последние девять лет пилотируемый запуск американского космического корабля.

Глава американской компании SpaceX Илон Маск прокомментировал шутку нынешнего генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина шестилетней давности. Накануне SpaceX осуществила первый за последние девять лет пилотируемый запуск американского космического корабля.В апреле 2014 года Рогозин в бытность вице-премьером правительства РФ прокомментировал антироссийские санкции Запада в сфере космического сотрудничества так: "По сути дела, американцы нас хотят зачистить на рынке космических услуг. Что касается нас, то на заявления мы будем отвечать заявлением, а на действие — действием. Если они хотят произвести удар, то пусть тогда батутом доставляют своих космонавтов в космос".С 2011 года после завершения программы использования кораблей Space Shuttle американских астронавтов доставляли на МКС российскими "Союзами". Первоначально предполагалось, что американские коммерческие корабли начнут осуществлять пилотируемые полеты в 2017 году.На пресс-конференции после первого успешного запуска Crew Dragon к МКС глава SpaceX заявил: "Батут работает". В этот момент глава SpaceX и директор НАСА Джим Брайденстайн, переглянувшись, рассмеялись, передает ТАСС. "Это внутренняя шутка", — пояснил Маск.Корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа Дагласом Херли и Робертом Бенкеном был запущен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9 накануне в 22:22 по московскому времени с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. Стыковка корабля с МКС запланирована сегодня, 31 мая.Первый Crew Dragon не будет многоразовым, считает академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин: по его мнению, после возвращения с МКС, предварительно в конце августа этого года, этот пилотируемый корабль, вероятно, передадут в музей. Следующий экипаж американских астронавтов полетит уже на другом корабле, и следующий Crew Dragon уже должен быть многоразовым, считает он.Если первый Crew Dragon нормально отлетает эти три месяца, можно будет испытать ресурс таких кораблей в рамках полугодовой экспедиции на МКС, считает Маринин. По его мнению, в следующий полет Crew Dragon отправится уже с экипажем из четырех человек, и они пойдут уже на полугодовой полет.При этом российские космонавты в будущем могут начать летать к МКС на американских Crew Dragon и Starliner. Как рассказал РИА Новости глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко, такая возможность обсуждается в планах дальнейшего взаимодействия. Американские астронавты в этом случае продолжат по обмену летать на российских кораблях.