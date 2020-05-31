После 70-дневного карантина в Иерусалиме открылась мечеть аль-Акса - третья по значимости святыня ислама. Однако верующие должны соблюдать социальную дистанцию, использовать только свои коврики и защитные маски.

После 70-дневного карантина в Иерусалиме открылась мечеть аль-Акса — третья по значимости святыня ислама. Однако верующие должны соблюдать социальную дистанцию, использовать только свои коврики и защитные маски.Утреннюю молитву уже посетили 700 правоверных мусульман.Палестинские власти сообщили о почти 600 случаях заражения коронавирусом во время пандемии. Пять человек скончались, передает "Интерфакс".