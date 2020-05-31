Министерство иностранных дел России расценивает атаку в Миннеаполисе американскими полицейскими корреспондента РИА Новости как проявление необоснованной жестокости.

Министерство иностранных дел России расценивает атаку в Миннеаполисе американскими полицейскими корреспондента РИА Новости как "проявление необоснованной жестокости". Полиция распылила слезоточивый газ в лицо журналисту Михаилу Тургиеву и членам съёмочной группы телеканала VICE.Инцидент произошел уже после того, как полиция разогнала акцию протеста жителей города. Беспорядке в Миннеаполисе начались после гибели при задержании чернокожего американца Джорджа Флойда.Как считают в Москве, использование сотрудниками американских правоохранительных органов резиновых пуль и слезоточивых аэрозолей против работников СМИ неприемлемым. Особенно, после предъявления журналистами пресс-карт.В МИДе напомнили властям США о обязанности защищать журналистов при исполнении профессиональных обязанностей в соответствии с международным правом."Настоятельно призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО должным образом отреагировать на этот произвол", — отметили российские дипломаты.