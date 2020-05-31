Россия теряет сотни тысяч человек в год из-за болезней, связанных c курением.

Россия теряет сотни тысяч человек в год из-за болезней, связанных c курением, написал в воскресенье в Twitter заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.Во Всемирный день отказа от табака чиновник напомнил, что угрозу здоровью несет не только курение сигарет, но и использование электронных средств нагревания табака и других гаджетов.Салагай считает, что необходимо отказаться от потребления никотина в принципе. Такой подход, уверен замминистра, найдет поддержку и Всемирной организации здравоохранения.Минздрав России рассчитывает снизить число взрослых курильщиков к 2035 году до 21 процента. В год в стране от последствий курения умирает 300-400 тысяч россиян.