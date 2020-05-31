Полицейские задержали ранее судимого жителя Подмосковья, который размахивал ножом и пистолетом в вагоне поезда, следовавшего по Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки. Хулиганская выходка неадекватного пассажира закончилась возбуждением уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина, угрожавшего пассажирам столичной подземки, об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным стражей порядка, ранее судимый 30-летний житель Подмосковья устроил дебош в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии московского метро – мужчина ругался и угрожал попутчикам ножом и пистолетом.Теперь неадекватный пассажир стал фигурантом уголовного дела по статье "Хулиганство", в настоящее время он заключен под стражу.