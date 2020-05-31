Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила низкую смертность от коронавируса COVID-19 точностью системы регистрации причин смерти в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила низкую смертность от коронавируса COVID-19 точностью системы регистрации причин смерти в России. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По словам Поповой, исторически в России выстроены система диагностики клинической и система диагностики патологоанатомической, то есть причина смерти пациента известна "с очень высокой вероятностью".Каждый скончавшийся, за "исключением каких-то особо криминальных случаев", отметила глава Роспотребнадзора, имеет патологоанатомический диагноз.