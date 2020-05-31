Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу Россия 1 рассказал о своих ощущениях, которые испытывал во время болезни COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказал о своих ощущениях, которые испытывал во время болезни COVID-19.В частности, Песков утратил обоняние и перестал чувствовать вкус. "Клубнику от курицы вы не сможете отличить", — сообщил он, отметив, что это "совершенно необычное ощущение".Также Песков рассказал, что в день, когда заразился, полтора часа занимался в спортзале, а потом пробежал 7 километров. "Испытывал просто прилив сил и наслаждался своим прекрасным физическим и моральным состоянием. И буквально на следующий день уже началась температура. Грипп, ломает", — добавил он.Отрывок из интервью Зарубин выложил в своем Instagram. Больше подробностей, а также другие интересные детали и сюжеты можно увидеть в программе "Москва. Кремль. Путин" в 22:00 на телеканале "Россия 1".