Ребенок пошел с бабушкой на кладбище, но заскучал и отправился гулять. Поход закончился в болоте в нескольких километрах от места исчезновения. Кинолог и овчарка по кличке Персей обнаружили мальчика стоящим по пояс в воде.

Полицейский кинолог и его собака нашли потерявшегося ребенка, об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.Все началось с того, что жительница Канашского района Чувашии отправилась на кладбище, чтобы прибраться на могилах родственников. Женщина взяла с собой внука, однако пока она занималась уборкой, мальчик заскучал, отправился на прогулку и потерялся.О произошедшем ЧП известили правоохранителей, которые незамедлительно приступили к поискам."Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след от скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребенок, и повела младшего инспектора-кинолога старшего сержанта полиции Михаила Андриянова и его коллег в лес", — отметили в ведомстве.Полтора часа спустя девятилетний мальчик был обнаружен в болоте в нескольких километрах от места исчезновения. Ребенок стоял по пояс в воде и явно нуждался в помощи.К счастью, все завершилось благополучно и ребенок не пострадал.