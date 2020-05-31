В субботу в Вашингтоне сотрудники правоохранительных органов начали обстреливать протестующих у Белого дома так называемыми перечными шариками, содержащими слезоточивое вещество.

В субботу в Вашингтоне сотрудники правоохранительных органов начали обстреливать протестующих у Белого дома так называемыми "перечными шариками", содержащими слезоточивое вещество.В спровоцированной гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда акции протеста принимают участие сотни манифестантов, которые забрасывают полицейских пластиковыми бутылками – как пустыми, так и с водой, а иногда с камнями. Протестующие скандируют имя погибшего афроамериканца и выражают недовольство поведением полиции, передает ТАСС.Как сообщалось, массовые протесты и беспорядки начались в Миннесоте и ряде других американских штатов после того, как в Интернете была размещена видеозапись, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купонами. На мужчину надели наручники, повалили его на дорогу, а полицейский — белый мужчина — надавил ему коленом на шею. Задержанный кричал, что не может дышать, однако стражи порядка не обращали на это внимания. Вскоре после этого Флойд умер в больнице.Уже на следующий день четверых задерживавших афроамериканца полицейских уволили, а одного из них — Дерека Шовина — взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.