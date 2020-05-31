Во время отдыха на пляже между людьми должна быть социальная дистанция, но речи об использовании масок не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу Россия 1.

Во время отдыха на пляже между людьми должна быть социальная дистанция, но речи об использовании масок не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем. А вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, должно быть. Должна быть социальная дистанция, это обязательно, и на пляже тоже", — подчеркнула Попова.Она подчеркнула, что все рекомендации для пляжного отдыха уже прописаны.Отрывок интервью Зарубин выложил в своем Instagram. О чем еще рассказала глава Роспотребнадзора, можно будет узнать из полного выпуска программы "Москва. Кремль. Путин" в 22:00 на телеканале "Россия 1".