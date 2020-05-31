Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился о специальных выплатах россиянам, заботившимся о нуждающихся в опеке людях в период пандемии коронавируса COVID-19.

Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился о специальных выплатах россиянам, заботившимся о нуждающихся в опеке людях в период пандемии коронавируса COVID-19. Распоряжение об этом опубликовано на портале кабинета министров РФ.На помощь от государства могут претендовать волонтеры, работники социально ориентированных некоммерческих организаций, соцработники и просто неравнодушные граждане.К людям, в период распространения опасного заболевания оставшимся без поддержки, относятся инвалиды, пожилые, сироты и дети, оставшихся без попечения родителей.Сумма составляет 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь, а всего на эти цели ассигновано более 145 миллионов рублей.Как сказано в сообщении правительства, за выплатой можно обратиться в Пенсионный фонд до 1 октября 2020 года через портал госуслуг.