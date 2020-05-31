Ирина Роднина поделилась своими мыслями по поводу знаменитостей, сетующих на потерю денег. Спортсменку и депутата по-настоящему разозлили стоны селебрити.

Ирина Роднина поделилась своими мыслями по поводу знаменитостей, сетующих на потерю денег. Спортсменку и депутата по-настоящему разозлили "стоны" селебрити.Легендарная фигуристка Ирина Роднина прокомментировала поднятый некоторыми знаменитостями шум по поводу безденежья на карантине. Она обрушилась с критикой на прибедняющихся артистов и не стеснялась в выражениях, осуждая звездных жалобщиков.Знаменитость возмутили стоны "голодающих" шоуменов. В пример им она привела спортсменов, которые и не заикнулись о своих финансовых потерях.Сейчас Ирина Роднина является депутатом Государственной думы. Она напомнила, что правительство немало сделало для поддержки малого и среднего бизнеса, а артисты продолжают жаловаться, как им тяжело. "Актеры стонут, как они голодают", – возмущается фигуристка в интервью изданию "Спорт экспресс".Ирина Роднина также указала на одну из косвенных причин распространения коронавируса в России. Она отметила, что российский подход к соблюдению указаний властей сыграл со страной злую шутку"Худшая сторона эпидемии в России – наш пофигизм. Сказали – нельзя ходить, а у нас если очень хочется, то можно", – негодует знаменитая спортсменка.30 Май 2020 в 3:38 PDTНапомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин пожаловался, что артистам негде брать деньги, потому все концерты и массовые мероприятия под запретом. А муж певицы Наташи Королевой, стриптизер Тарзан и вовсе позавидовал пенсионерам. Дескать, их-то положенных выплат никто не лишал, а вот бедным артистам жить не на что. На фоне этих весьма неоднозначных заявлений разразился настоящий скандал, в котором с радостью поучаствовал музыкант Сергей Шнуров и другие знаменитости.