Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает: его угроза шестилетней давности, когда он пообещал, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли американцы будут отправляться на МКС с батута, сработала и спасла отрасль. Это была не шутка, а реальная угроза, которую услышали, подчеркнул он в Twitter.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин считает: его угроза шестилетней давности, когда он пообещал, что в случае введения санкций в отношении российской ракетно-космической отрасли американцы будут отправляться на МКС с батута, сработала и спасла отрасль. Это была не шутка, а реальная угроза, которую услышали, подчеркнул он в Twitter.Накануне США запустили на орбиту космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с двумя астронавтами. Глава космической компании Илон Маск пошутил, что батут работает, чем вызвал смех в НАСА.Сегодня астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен опробовали системы ручного управления кораблем на финальном этапе сближения с МКС, трансляция ведется на сайте НАСА. Стыковка назначена назначена на 17.29 (по московскому времени).Субботний запуск — первый за 9 лет пилотируемый полет в Америке. После завершения программы использования возвращаемых "Спейс Шаттл" в НАСА их прекратили, и астронавты отправлялись на МКС на российских "Союзах".