Проверок в кинотеатрах на предмет соблюдения социальной дистанции между посетителями не будет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу Россия 1.

Проверок в кинотеатрах на предмет соблюдения социальной дистанции между посетителями не будет, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Она подчеркнула, что ведомство разработало рекомендации, проводить проверки и наказывать за нарушения не предполагается."Это рекомендации и сказать, что мы будем проверять и кого-то за это наказывать, пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра", — уточнила Попова.