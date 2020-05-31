Из режима ограничений по коронавирусу COVID-19 Россия выйдет не одномоментно: регионы выходят из него по-разному. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале Россия 24.

Из режима ограничений по коронавирусу COVID-19 Россия выйдет не одномоментно: регионы выходят из него по-разному. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".По словам Поповой, регионов, где снижается коэффициент распространения коронавирусной инфекции, становится больше с каждым днем. Регионы, где этот показатель равен или меньше 1, могут при наличии свободных инфекционных коек и достаточном охвате тестированием приступать к смягчению ограничительных мер. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее — к третьему.Определенное количество субъектов РФ сегодня находятся на первом этапе, и некоторое, гораздо меньшее количество — на втором. Динамика позитивна, процесс идет, рассказала Попова, отметив: в Роспотребнадзоре надеются, что этот процесс будет успешным.Среди прочего она рассказала и об открытии санаториев: сначала будут открываться те из них, у которых есть медицинская лицензия. Все остальные, по ее словам, будут открываться "чуть позже", в зависимости от эпидемической ситуации.