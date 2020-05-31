Сенатор Алексей Пушков откомментировал твитом намерение американского лидера Дональда Трампа отложить саммит G7 и пригласить на него Россию. По мнению сенатора, Большая семерка устарела, исключение из нее России ошибкой. Трамп это чувствует, но его желания часто расходятся с его же политикой.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твите намерение американского лидера Дональда Трампа отложить саммит G7 и пригласить на него Россию. По мнению сенатора, "Большая семерка" устарела, исключение из нее России стало ошибкой. Трамп это чувствует, но его желания часто расходятся с его же политикой.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также считает, что Трамп верно считает саммит устаревшим. Это давно уже не механизм принятия новых решений, а ритуальная демонстрация единства стран, входящих в "Большую семерку". Такой формат уже мало кому интересен. А приглашение может заинтересовать Россию только в одном случае: если ее видят как полноправного участника, а не зрителя, передает RT.Ранее американский президент сообщил, что откладывает саммит G7 на сентябрь и хочет пригласить Россию, Австралию, Южную Корею и Индию. До этого Трамп писал в Twitter, что хочет провести саммит в очном формате, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.Изначально саммит планировался на 10-12 июня.