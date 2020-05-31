Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала инициативу поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции до 21 года. Именно в 21 год завершается развитие функций легких. И раннее курение может им сильно навредить.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала инициативу поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции до 21 года. Именно в 21 год завершается развитие функций легких. И раннее курение может им сильно навредить.До этого внештатный психиатр-нарколог РФ Евгений Брюн также одобрил повышение возраста продажи алкоголя и сигарет, так как психологически человек созревает только к 21 году.Кроме того, и алкоголь, и табак являются сильнейшими нейротоксинами, которые могут иметь долгосрочные последствия для развития мозга.Драпкина еще обратила внимание на целевую аудиторию маркетологов. Рекламные кампании сильнее всего воздействуют на молодых людей, и закон должен их защитить, передает ТАСС.Директор института наркологического здоровья нации Олег Зыков отметил социально-психологическую зависимость от табака. Абстинентный синдром купируется быстро, а вот изменить поведенческие стереотипы сложно. Здесь может помочь только сильное желание бросить вредную привычку, передает RT.Антитабачная концепция Минздрава РФ до 2035 года распространяется на вейпы, стики, сигареты. Предусматривает снижение числа курильщиков до 21% к 2035 году. Ежегодно от болезней, спровоцированных курением, умирает до 400 тысяч россиян.. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что курение ухудшает течение нового коронавируса.31 мая отмечается Всемирный день без табака.