Популярная участница скандальной телестройки Дом-2 поделилась личным несчастьем. Девушка потеряла самого близкого человека – свою маму.

Популярная участница скандальной телестройки "Дом-2" поделилась личным несчастьем. Девушка потеряла самого близкого человека – свою маму.В семью бывшей участницы шоу "Дом-2" Валерии Мастерко пришла беда. Случившееся стало настоящим ударом для знаменитости. Накануне из жизни ушла мама Валерии Виктория, с которой девушку связывали очень крепкие и теплые отношения.Звездная участница скандальной телестройки часто публиковала совместные с матерью фотографии – женщины жили очень дружно и во всем поддерживали друг друга. Экс-участница шоу "Дом-2" очень тяжело переживает потерю и до сих пор не верит, что ее матери больше нет."Моя любимая, моя самая лучшая мамочка, моя Вика! Ты была наше все! Я не верю, что твое сердце остановилось навсегда!" – подписала печальный пост Валерия Мастерко. Девушка сопроводила публикацию фотографией молодой матери. Стоит отметить, что мама и дочка очень похожи – в юном лице Виктории угадываются черты звезды шоу "Дом-2".Поклонники Валерия не могли не отреагировать на печальное событие в жизни их любимицы и поспешили утешить знаменитость.30 Май 2020 в 12:23 PDT"Лерочка, соболезную. Надо учиться жить дальше. Мы должны понимать, что наши родные уходят", "Лера, ты похожа очень на маму. Мягких облаков мамуле", "Боль на всю жизнь…", "Крепитесь, Лерочка!", "Очень жаль. Примите соболезнования", – пишут неравнодушные подписчики звезды шоу "Дом-2".