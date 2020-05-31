Злоумышленник сломал замок на двери решетки верхнего этажа дома, проник в помещение и тайно похитил электропровода...

Сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали 50-летнего мужчину по подозрению в краже.В территориальный отдел полиции обратился 22-летний мужчина, работающий инженером в обслуживающей компании. Он сообщил, что во время осмотра технического помещения дома на улице Лобачевского обнаружил отсутствие электропроводов. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний ранее судимый москвич.Установлено, что злоумышленник сломал замок на двери решетки верхнего этажа дома, проник в помещение и тайно похитил электропровода. Похищенное погрузил в свой автомобиль и скрылся с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к совершению аналогичных эпизодов противоправной деятельности, а также установление и задержание возможных соучастников.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93