В полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне электропоезда неизвестный гражданин ведет себя неадекватно.
«Оперативники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка.
В полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне электропоезда неизвестный гражданин ведет себя неадекватно, использует нецензурную лексику в адрес пассажиров, а также угрожает им ножом и пистолетом.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная». Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. У злоумышленника изъят нож, а также предмет, похожий на пистолет, которые направлены на исследование.
Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк