В полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне электропоезда неизвестный гражданин ведет себя неадекватно.

«Оперативники УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в грубом нарушении общественного порядка.В полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне электропоезда неизвестный гражданин ведет себя неадекватно, использует нецензурную лексику в адрес пассажиров, а также угрожает им ножом и пистолетом.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная». Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. У злоумышленника изъят нож, а также предмет, похожий на пистолет, которые направлены на исследование.Отделом дознания УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк