31.05.2020

2020-05-31 15:20:04

Специальная микрозелень поможет очистить организм

Полезная игрушка. Во Владимире появились наборы для создания домашнего мини-огорода. Интересным и здоровым хобби горожан пытаются увлечь три студента, которые уже организовали свою зелёную ферму прямо подвале многоэтажки.

Еда как лекарство. Суперфуды набирают популярность во Владимире. Ростки пшеницы срезают и выжимают из них сок. Целебные свойства витграсса сотрудники сити-фермы уже ощутили на себе.



Алина Пашина, маркетолог проекта:

- Это настоящая замена кофеину. То есть, это энергия, очищение, детокс организма. У меня действительно большинство проблем прошло. То есть, головных болей вообще нет, я просыпаюсь очень легко.

Алина, Руслан и Екатерина трудятся здесь втроем. Спать по 5 часов в сутки, остальное время отдавая ферме и не забывая про учёбу - не преграда, если цель - помочь людям начать питаться здоровой пищей.



Руслан Скачков, руководитель проекта:

- Мы сейчас только на зарождении рынка ЭКО в нашем городе. Очень это большие трудности на самом деле доставляет, чтобы объяснить человеку, почему именно эта зелень, почему именно эти овощи лучше, чем выращиваемые там допустим на почве.

Екатерина Резникова, специалист по производственным процессам:

- У меня папа вообще скептически сначала относился, как это - должна быть учёба, а сейчас они нас очень сильно поддерживают, что у меня , что у ребят родители.

Росткам дают вытянуться до трёх-пяти сантиметров - и можно срезать. Микрозелень в этой подземной теплице - второй проект, который владимирские студенты создали в поддержку первого - по выращиванию овощей в городских условиях. В нём тоже - никаких удобрений, только субстрат из специальной минваты, вода и минеральные соли.

Овощной проект получил грант на реализацию от Федерального агентства по делам молодежи. Деньги пошли на оборудование, аренду и гидропонные системы, которые ребята разрабатывали сами. Подача воды, регуляция освещения - на овощах почти всё работает автоматически. Зелень требует больше внимания. В проекте каждый нашел себя. Студенты превратились в практикующих маркетолога, управленца и технолога.



Екатерина Резникова, специалист по производственным процессам:

- Если мы берём кресс-салат, то он может вырасти за неделю, то базилик - он в основном растет от двух недель до 20-ти дней. Естественно польза, свойства у них тоже разные и на вкус разные. Лично я очень люблю редис - у нас два вида: чайна роуз и обычный редис. Его можно использовать практически везде.

Рецепты блюд с микрозеленью молодые фермеры выкладывают в инстаграмме. По их словам, с таким продуктом стать поставщиком ресторанов совсем несложно. К концу сентября ферма должна выйти на точку безубыточности. А пока продолжаются эксперименты с овощами. Огурцы в теплице пока не прижились, их место займет клубника.



Руслан Скачков руководитель проекта:

- Смотрим, пробуем, меняем раствор, меняем количество освещения, меняем влажность, температуру, подбираем. Опять же, сообщество сити-фермеров огромное. И есть даже специалные телеграм-каналы, сообщества вконтакте, где вы можете общаться и делиться своим опытом и все готовы поддерживать друг друга. Но опять же, если вы не находитесь в одних территориальных рамках.

Владимирские студенты в 2018-м стали победителями программы по социальному предпринимательству и должны были представлять нашу страну в Кремниевой долине. Из-за проблем с визами, это сделать не удалось. Но ребята не отчаиваются. В этом году они снова подали заявку на конкурс. Если всё получится, то они смогут показать свой проект в Нидерландах.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин. Вести - Владимир.