Белый дом намерен помогать бедным странам в сфере здравоохранения в обход ВОЗ.

Белый дом намерен помогать бедным странам в сфере здравоохранения в обход ВОЗ. Как заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, Всемирная организация здравоохранения коррумпирована и находится под контролем китайских коммунистов.Роберт О'Брайен пообещал тратить деньги "щедрых налогоплательщиков" на спасение жизней жителей Африки от ВИЧ/СПИД через "Врачей без границ", Красный Крест и больницы по всему миру. Деньги получат те, кому они нужны, отметил советник американского президента.Ранее Трамп сообщил о разрыве отношений США и ВОЗ из-за "сокрытия масштабов эпидемии коронавируса COVID-19 в интересах Китая". Взнос США в бюджет ВОЗ составлял около 440 миллионов долларов в год, пишет РИА Новости.