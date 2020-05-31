Минувшей ночью в Москве из-за непогоды было повалено 96 деревьев, 20 легковых машин получили повреждения. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В воскресенье, 31 мая, в столице вновь ожидается дождливая погода, при этом дождь будет сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду.

Минувшей ночью в Москве из-за непогоды было повалено 96 деревьев, 20 легковых машин получили повреждения. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.За прошедшие сутки коммунальщики ликвидировали в столице 18 локальных подтоплений. Аварийные службы работают в круглосуточном режиме, всего задействованы 470 бригад. В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства заверили, что все системы жизнеобеспечения работают штатно.Дожди, которые сопровождаются сильным ветром, продолжаются в Москве уже несколько дней. С 29 мая в городе выпало в среднем около 80 миллиметров осадков, но на северо-востоке и юго-западе местами — до 110 миллиметров. Месячная норма составляет 51 миллиметр осадков, однако за май уже выпало 155 миллиметров.В воскресенье, 31 мая, в столице вновь ожидается дождливая погода, при этом дождь будет сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду. В этой связи москвичей призвали не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательными и осторожными, пишет РИА Новости.