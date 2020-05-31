Слова Сергея Глушко (Тарзана) о нехватке денег во время пандемии коронавируса вызвали бурное обсуждение в Сети. Стриптизера высмеяли за нелепые заявления. На защиту решила встать его супруга Наташа Королева.

Слова Сергея Глушко (Тарзана) о нехватке денег во время пандемии коронавируса вызвали бурное обсуждение в Сети. Стриптизера высмеяли за нелепые заявления. На защиту решила встать его супруга Наташа Королева.СМИ пишут, что Тарзан испытывает проблемы с финансовым обеспечением. Муж Наташи Королевой якобы недоволен тем, что пенсионеры получают поддержку от государства в столь нелегкое время, а артисты – нет. Деятели искусства станут последними, кого "подключат к жизни", уверен Глушко, ведь массовые мероприятия еще долго будут запрещены.Высказаться решила Наташа Королева. В эфире программы "Сегодня вечером" певица отметила, что журналисты переврали слова ее супруга. Однако ситуацию она воспринимает с юмором.Королева знает, какие шутки отпускают пользователи Сети после публикации цитаты Тарзана. Например, певица смеется над предположением, что Тарзан вернет ее Игорю Николаеву, потому что не сможет прокормить."Думают, что он меня не тянет, дорогая я очень. Вот так вот бывает в жизни", – сказала Наташа.17 Янв 2019 в 3:49 PSTКстати, недавно представитель известной компании такси предложил звездной парочке устроиться водителями. Наташе и Сергею готовы предоставить автомобили, чтобы они немедленно приступили к работе.