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<a href="https://33live.ru/novosti/31-05-2020-taksist-i-ego-passazhir-pogibli-v-stolknovenii-s-vnedorozhnikom-v-omske.html" target="_blank">Таксист и его пассажир погибли в столкновении с внедорожником в Омске</a> - Два человека погибли на месте ДТП, и еще один пострадавший оказался в больнице после ночной аварии в Омске, где столкнулись автомобили Mercedes G-Class и Renault Logan. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.