Два человека погибли на месте ДТП, и еще один пострадавший оказался в больнице после ночной аварии в Омске, где столкнулись автомобили Mercedes G-Class и Renault Logan. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства инцидента.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии с летальным исходом, произошедшей в ночь на воскресенье, 31 мая, на улице Богдана Хмельницкого в Омске.
По предварительным данным, озвученным пресс-службой регионального УМВД РФ, водитель внедорожника Mercedes G-Class совершил разворот, после чего столкнулся с такси Renault Logan.
На месте ДТП скончались водитель и пассажир Renault, еще одна пассажирка такси получила перелом бедра и была доставлена в больницу.