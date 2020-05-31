Из-за беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией, мэр американского Денвера Майкл Хэнкок ввел в городе комендантский час.

Из-за беспорядков, вызванных смертью Джорджа Флойда, скончавшегося после задержания полицией, мэр американского Денвера Майкл Хэнкок ввел в городе комендантский час.Градоначальник пояснил, что принятые меры вызваны заботой о безопасности граждан. Он уточнил, что до утра 1 июня комендантский час будет действовать ночью — с 20:00 до 05:00.Акции протеста в связи со случаями убийств полицейскими афроамериканцев прошли в нескольких городах США, в том числе, в Нью-Йорке, Финиксе, Денвере, Атланте, а также в Миннеаполисе, где в результате действий полиции скончался афроамериканец Джордж Флойд, напоминает РИА Новости. Его гибель, а также обнародованные видеокадры жесткого задержания, привели к массовым беспорядка в Миннеаполисе. На записи видно, как полицейские повалили мужчину на землю, надели на него наручники, а один из офицеров навалился коленом ему на шею. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. После задержания Джордж Флойд был госпитализирован и скончался в реанимации.Руководство полиции Миннеаполиса объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании погибшего. По Миннеаполису прокатилась волна акций протеста, сопровождаемых вандализмом и поджогами.