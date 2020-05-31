Мальчишки и девчонки напомнили о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности.

В первый день лета отмечается важный праздник – Международный день защиты детей. Этот праздник – прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей и обеспечения их безопасности.Воспитанники детского сада № 10 города Ковров поддержали акцию «Я хочу жить», проводимую сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.Ребята напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения: необходимости перед поездкой проверить техническое состояние своего автомобиля, пристегнуть ребенка и пристегнуться самому, о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима, о том, что водитель обязан руководствоваться требованиям сигналов светофора, дорожных знаков и разметки, о недопустимости отвлекаться во время движения на разговоры или написание сообщений по телефону.Соблюдая эти простые правила, водители обеспечивают защиту детей от дорожных опасностей, гарантируют детям соблюдение их прав на безопасную жизнь.