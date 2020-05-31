Мальчишки и девчонки напомнили о необходимости соблюдения правил дорожной безопасности.
В первый день лета отмечается важный праздник – Международный день защиты детей. Этот праздник – прежде всего напоминание взрослым о необходимости соблюдения прав детей и обеспечения их безопасности.
Воспитанники детского сада № 10 города Ковров поддержали акцию «Я хочу жить», проводимую сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Ковровский», направленную на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.
Ребята напомнили водителям о важности соблюдения правил дорожного движения: необходимости перед поездкой проверить техническое состояние своего автомобиля, пристегнуть ребенка и пристегнуться самому, о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения, о необходимости соблюдения дистанции и скоростного режима, о том, что водитель обязан руководствоваться требованиям сигналов светофора, дорожных знаков и разметки, о недопустимости отвлекаться во время движения на разговоры или написание сообщений по телефону.
Соблюдая эти простые правила, водители обеспечивают защиту детей от дорожных опасностей, гарантируют детям соблюдение их прав на безопасную жизнь.