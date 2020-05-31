Еще один футболист пострадал от квартирной кражи. Полузащитника английского клуба Манчестера Сити Рияда Мареза, имеющего паспорта Алжира и Франции, обокрали среди бела дня, когда игрок и его домашние по каким-то причинам отсутствовали дома. Ущерб оценивается в полмиллиона фунтов стерлингов.

Еще один футболист пострадал от квартирной кражи. Полузащитника английского клуба "Манчестера Сити" Рияда Мареза, имеющего паспорта Алжира и Франции, обокрали среди бела дня, когда игрок и его домашние по каким-то причинам отсутствовали дома. Ущерб оценивается в полмиллиона фунтов стерлингов.Воры пробрались в пентхаус, принадлежащий футболисту "горожан", который расположен в самом центре Манчестера, сообщает издание The Sun. Преступники отыскали в жилище 50 тыс. фунтов наличными, несколько ювелирных изделий и коллекцию редких футболок, которая оценивается в 150 тыс. фунтов. Но самым дорогим кушем стали элитные часы, принадлежащие игроку – три предмета ведущих швейцарских марок полиция оценила почти в 300 тыс. фунтов.