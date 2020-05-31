Подтопления в муниципалитетах Подмосковья ликвидируют службы ЖКХ, дорожники и специалисты МЧС, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В области идет сильный дождь, выпало уже почти полторы месячной нормы осадков. Дожди прогнозируются и всю следующую неделю.

Подтопления в муниципалитетах Подмосковья ликвидируют службы ЖКХ, дорожники и специалисты МЧС, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В области идет сильный дождь, выпало уже почти полторы месячной нормы осадков. Дожди прогнозируются и всю следующую неделю.Большое количество осадков стало причиной подтоплений, появления воды на дачных и садовых участках, а также в частном секторе, констатировал Воробьев. Самая острая ситуация — в Нахабине, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск, отметил губернатор в своем телеграм-канале.Красногорская городская прокуратура Московской области начала проверку по обращениям граждан после затопления населенных пунктов в городском округе Красногорск. По поступившим жалобам, канализационными стоками затопило несколько улиц в поселке Нахабине и микрорайоне Опалиха, сообщила "Интерфаксу" представитель областного надзорного ведомства Марина Каурова.В СНТ "Лесные поляны" поселения Нахабине было подтоплено 80 приусадебных участков. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек, дома в зону подтопления не попали. Также в Нахабине подтопило участок улицы Речная, вода там поднялась на полметра. В микрорайоне Опалиха вода залила часть дороги у железнодорожной платформы и три приусадебных участка по улице Новая Московская.Результатом дождей в Подмосковье стали подтопления на дорогах по всей области, в частности, в Химках и Мытищах, Можайске, Лобне, Подольске, Домодедове, Балашихе, Щелкове, Пушкине, Электростали, Клину, Сергиевом Посаде, Фрязине, Люберцах, Лобне. По состоянию на 14:00 в пяти муниципальных образованиях Подмосковья остаются подтопленными 97 приусадебных участков и 15 дачных домов, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.В подмосковном Наро-Фоминске работы по устранению подтоплений уже завершены, ситуация там стабилизировалась. Также от воды освобожден участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха.В Москве минувшей ночью из-за непогоды было повалено 96 деревьев, 20 легковых машин получили повреждения. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Нынешний май в столице стал рекордным за всю историю метеонаблюдений.