Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев заявил, что полет нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.

Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам, летчик-космонавт Сергей Крикалев заявил, что полет нового американского пилотируемого корабля Crew Dragon откроет дополнительные возможности для мировой космической программы.По словам Крикалева, этот пуск открывает новый этап в мировой пилотируемой программе, программе Международной космической станции, курс на которую взял этот корабль, так как при его наличии и у России появляются новые возможности, новые резервы, а успех этой миссии пойдет на пользу всей международной космической программе, передает ТАСС.Как сообщалось, пилотируемый корабль Crew Dragon с двумя членами экипажа на борту, опытнейшими астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном, был выведен на орбиту Земли на ракете-носителе Falcon-9, старт которой был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал.