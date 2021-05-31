Во Владимирской области оно проходило по смешанной системе. В течении недели, с 24 мая жители региона выбирали участников в онлайн-формате на сайте партии (pg.er.ru). В воскресенье с 8.00 до 20.00 были

Во Владимирской области оно проходило по смешанной системе. В течении недели, с 24 мая жители региона выбирали участников в онлайн-формате на сайте партии (pg.er.ru). В воскресенье с 8.00 до 20.00 были открыты участки для очного голосования. Как отметил Владимир Киселев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», голосование прошло в штатном режиме, без нарушений. Впервые жители