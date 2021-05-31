До конца года награду получат 392 человека.

Во Владимирской области 48 медиков награждены медалью Орлова «За медицинскую доблесть». Они получили награжу за самоотверженность, проявленную в условиях, сопряжённых с риском для жизни.Напомним, что награда учреждена во Владимирской области в конце 2020 года.Во Владимирской области в 2021 году 392 медика получат медали Орлова «За медицинскую доблесть» и единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Выплаты будут произведены поквартально, в три этапа. Среди обладателей награды - 163 врача, 189 сотрудников среднего медперсонала и 40 человек из состава младшего.