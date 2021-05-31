Итоги подведут 1 июня.

Во Владимирской области около 120 200 человек приняли участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на осенние выборы в Госдуму. Процедура проходила в смешанном формате. Каждый житель мог отдать свой голос онлайн или традиционным способом - на избирательном участке. В регионе работало 199 участковых избирательных комиссий. Электронное и очное голосование завершились в 20:00.Известно, что по данным на 18:00 галочку в бюллетене поставили 45505 избирателей. В онлайн-голосовании поучаствовал 74 691 владимирец.Как сообщили в пресс-службе партии, на 79 округ зарегистрировался 21 человек.«На всех счётных участках соблюдалась тайна голосования, размещены стенды с подробной информацией о каждом кандидате, чтобы избиратели могли познакомиться с их биографией», - пояснили в реготделении ЕР.Почти 35% участников — это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов чуть более сорока.Процедура прошла без эксцессов с соблюдением всех необходимых норм безопасности и требований Роспотребнадзора. Счётные участки были обеспечены средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.Итоги праймериз будут опубликованы 1 июня.